Stat: Yeniboğaziçi Osman E. Mehmet Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Halil E. Canaloğlu, Abdulkadir Karadağ

Mağusa T. Gücü: Yusuf, Zihni, Mert, Gökcan, Furkan (Dk.60 Orkhan), Emre Kuvvetlişahin(Dk.74 Mehmet Gürlü), Doğukan, Mehmet Çavuş(Dk.50 Nevzat), Remzi, Ababacar Sarr, Hüseyin (Dk.74 Şenol Şoför).

Dumlupınar:Ali, Yasin, Orhan, Doğukan(Dk.74 Arda), Olcay, Nazım, Yannick Nkurunziza(Dk.54 Osman), Mert Güçlücan, Berk Büyükkal, Mahrez Kayondo (Dk.74 Berk Güçlücan), Christian Robert

Goller: Dk.10 Remzi Metmezoğlu Dk.21 Hüseyin Deynekli Dk. 88 Şenol Şoför (P) (MTG) Dk.42 Christian Robert (Dumlupınar)

AKSA Süper Lig’in 27’nci haftası açılış maçında Mağusa Türk Gücü’nün konuğu bir diğer Mağusa ekibi Dumlupınar oldu, ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı.

Mağusa Türk Gücü’nün cezası nedeniyle Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini Remzi Betmezoğlu, Hüseyin Deynekli ve penaltıdan Şenol Şoför kaydetti. Dumlupınar’ın tek sayısı ise Christian Robert’ten geldi.

Mağusa Türk Gücü bu galibiyetle puanını 54’e yükseltti, Dumlupınar ise 37 puanda girdiği haftayı puansız kapattı.

Ligin 28’inci haftasında Mağusa Türk Gücü Yenicami deplasmanına gidecek, Dumlupınar ise Çetinkaya’yı ağırlayacak.