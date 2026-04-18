CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda grubumuz belli oldu…

İtalya'da düzenlenecek olan CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele eden milli takımımızın maç programı belli oldu. Milli takımımız ilk günü bay geçerken, ikinci gün Canton Ticino, üçüncü gün ise Rouet Provence ile karşı karşıya gelecek.

Format gereği A Grubu birincisi ile B Grubu birincisi Avrupa Şampiyonluğu için final mücadelesine çıkacak. Grup ikincileri ise üçüncülük müsabakası oynayacak.

İşte KKTC Milli Takımı'nın maç programı...