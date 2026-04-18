Stat: Gazikoy Şenol Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Hasan Baldan, Güneş Demir

Aslanköy: Ali Faruk, Recep, Sinan, Mert, Samet, Ali, Berkay, İbrahim, Sadık Balarabe, Erhan, Mustafa

Kaplıca Karadeniz 61: Yusuf, Ekrem, Mustafa, Ahmet, Omaykan, Dursun Ali Karakaş, Necmettin, Barış, Dursun Ali Karal, Semih, Gökhan

Goller: 6', 48', 78' Erhan, 40' Sinan, 50' Berkay, 52' Sadık Balarabe, 86' Gökhan

AKSA Birinci Lig'de hem zirve mücadelesini hem de alt sıraları çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Aslanköy, konuk ettiği Kaplıca Karadeniz 61 'i 7-0 gibi açık farklı bir skorla mağlup ederek 51 puanla 2. sıraya yükseldi ve şampiyonluk mücadelesindeki yoluna devam etti. Kaplıca Karadeniz 61 ise bitime 3 hafta kala 14 puanda kaldı ve küme düşen ilk takım oldu.