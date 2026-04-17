KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyonun Gazimağusa’da yıllardır en büyük eksiği olan cimnastik salonu eksikliğinin giderileceğini açıkladı.

Hasan Sapsızoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Gazimağusa’da yıllardır en büyük eksiğimiz olan cimnastik salonu sorunu artık çözülüyor. 4 kulüp, yaklaşık 700 sporcumuzun en temel ihtiyacı olan salon eksikliği, Gazimağusa Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Uluçay’ın güçlü desteğiyle tarihe karışıyor.

KKTC Milli Olimpiyat Komitemizin olimpik park temalı spor merkezi içerisinde cimnastik salonunun da yer alacak olması, sadece bugünü değil, geleceğimizi de inşa ettiğimizin göstergesidir.

Hedefimiz “10.000 çocuktur” Ve bu adım da o hedefe giden yolda atılmış dev bir adımdır. Bu büyük kazanımda emeği olan başta belediye başkanımız Süleyman Uluçay ve ekibine, Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı ve yönetim kurulumuza, Osman Emiroğlu hocamıza ve katkı koyan herkese sonsuz teşekkürler ederiz.”