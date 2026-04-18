Stat: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Yusuf Atlar, Yusufcan Dönder

Değirmenlik: Hakkı Duvarcı, Hüseyin Sadıklar, Oğulcan Şengül, Yasin Açikel, Hasan Tulum, İlyas Barut, Ümitcan Babahan, Arda Eren Metin, Şükrü Hilmi Erdoğan, Barkın Özaşık, Güvenç Sakallıoğlu

Atoll Kozanköy: Kemal Molla, Hüseyin Konyalıoğlu, Hikmet Kırdağ, Tuğrul Çiftçioğlu, Muhammed Ali Uçar, Gökhan Sarıoğlu, Ali Kemal Kaya, Azad Karimov, Doğan Şakalak, İlyas Yılmaz, Aygün Tosun

Goller: 28’, 43’ ve 75’ Arda Eren Metin, 34’ Hüseyin Sadıklar (Değirmenlik)

AKSA Birinci Lig’de ikinci devredeki performansıyla dikkat çeken Değirmenlik, Atoll Kozanköy’ü farklı geçerek zirve yürüyüşünü sürdürdü.

Değirmenlik’in karşılaşmadaki gollerini Arda Eren Metin (3) ve Hüseyin Sadıklar kaydetti. Değirmenlik bu galibiyet sonrasında 49 puana yükseldi, Atoll Kozanköy ise 36 puanda kaldı.

Gelecek hafta Değirmenlik, Kaplıca Karadeniz 61’in misafiri olacak, Atoll Kozanköy de Lapta’yı ağırlayacak.