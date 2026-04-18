Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği başkentte karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray sevindi.
Rakibini 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, derbi öncesi rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükseltti.
Galatasaray sahaya; Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi 11'iyle çıktı.
Natura Dünyası Gençlerbirliği ise maça; Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Bashiru, Göktan, Oğulcan, Koita, Tongya, Niang 11'iyle başladı.
Galatasaray, 2. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 35'te Yunus Akgün ile farkı 2'ye çıkardı.
Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Gençlerbirliği, 67'de Mbaye Niang'ın kaydettiği golle skoru 2-1 yaptı.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazandı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 71'e yükseltti. Küme düşme potasına yakın Gençlerbirliği 25 puanda kaldı.