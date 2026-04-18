Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig'de 27. Hafta maçında Yalova – Hamitköy’ü konuk etti.

Tahsin Mertekçi Stadında oynanan Yalova – Hamitköy maçını Zekai Töre yönetti. Maç hareketli başlarken, Hamitköy ataklarında Yalova kalecisi Vedat gole izin vermedi. Yalova da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi.

İlk devrenin son bölümünde Hamitköy iyi oynarken, Yalova kontra atağında kaleci Mehmet’in büyük hatasında Serhat golü attı. 1 – 0 44’teki Yalova kontra atağında defansın arkasına sarkan Alper, kaleci Mehmet’in yanından golü attı.

İkinci devreye de iyi başlayan Hamitköy karşısında kalesinde devleşen Vedat birçok net pozisyonda gole izin vermedi. 81’de Mustafa Sevim klasına yakışır bir gol atarken, skor 2 – 1 oldu.

Ancak umutlanan Hamitköy’de bu kez de stoper Yusuf Elma hata yapınca Melih skoru belirledi. 3 – 1