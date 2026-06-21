Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi ev sahipliğinde, Alashia Terracotta Sanat Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen XI. Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu Lapta’da başladı.

Alashia Terracotta Sanat Topluluğu tarafından verilen bilgiye göre, Ayios Loukas Kilisesi (Lapta Belediye Binası yanı) çevresinde gerçekleştirilen sempozyumun küratörlüğünü Ayhatun Ateşin, proje sorumluluğunu ise Vedia Okutan Gaydeler üstleniyor.

Yurtdışından sanatçıların da katıldığı sempozyumda, Aziz Baha Ökten, Eser Keçeci Malyalı, Evrim Ergün, Fahimeh Heydari, Halil Çobancı, Hikmet Uluçam, Kaan Canduran, Kadir Sevim, Keyvan Vajihollah, Maged Zaky Hassan, Soner Pilge, Vafaollah Alması, Vedia Okutan Gaydeler ve Yılmaz Kastanbollu yer alıyor.

Atölyeler, sanatçı söyleşileri, halka açık üretim süreçleri ve eğitim etkinlikleri aracılığıyla özellikle çocukların, gençlerin ve öğrencilerin sanatla doğrudan etkileşim kurmaları hedeflenen etkinlikte, 28 Haziran Pazar günü saat 20.00’da ‘Yerinde Heykel Fırınlama Şöleni’ düzenlenecek.

Sempozyum alanını ziyaret eden ve sanatçılarla bir araya gelen LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser, kültür ve sanatın kentlerin kimliğini güçlendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı. Ataser, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Küratör Ayhatun Ateşin ise, Akdeniz’in ortak mirasını yaşatmayı ve sanatın birleştirici gücüyle yeni kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini ifade etti.

XI. Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında üretilen eserler, Akdeniz Açık Hava Müzesi koleksiyonuna kazandırılarak, kalıcı olarak sergilenecek.

Halka açık olan sempozyum, pazar gününe kadar devam edecek.