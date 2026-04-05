AKSA SÜPER LİG
Çetinkaya – Yeniboğaziçi : 2 – 1
Mağusa T. Gücü – Mesarya: 0 – 2
Doğan T. Birliği – Esentepe: 3 – 1
K. Kaymaklı – Gönyeli: 1 – 1
Cihangir – Yenicami: 2 – 0
Mormenekşe – C. B. Gençlik Gücü: 0 – 4
A. Yeşilova – Lefke: 2 – 1
Karşıyaka – Dumlupınar: 2 – 1
AKSA BİRİNCİ LİG
Aslanköy – Türk Ocağı: 2 – 1
Değirmenlik – Hamitköy: 4 – 0
DND L. G. Birliği – Baf Ü. Yurdu: 2 – 0
Düzkaya – Maraş: 5 – 2
Lapta – S. Geçitkale: 2 – 0
Binatlı – K. Karadeniz 61: 2 – 0
Göçmenköy – A. Kozanköy: 1 – 0
Yalova – M. H. Yılmazköy: 0 - 0