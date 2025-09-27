AKSA SÜPER LİG

DÜN

Çetinkaya – Mormenekşe: 3 – 0

BUGÜN (SAAT 16.30)

Erdal Barut Stadı: Esentepe – Lefke (Burak Mandıralı)

Şht. H. Ruso Stadı: K. Kaymaklı – DTB (Şakir Azizoğlu)

M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Karşıyaka (Kerem Eran)

28 EYLÜL PAZAR (SAAT 16.30)

Gönyeli Stadı: Gönyeli – C. B. Gençlik Gücü (Mustafa Öztuğay)

Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Yenicami (Evren Karademir)

Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Dumlupınar (Hakan Ünal)

29 EYLÜL PAZARTESİ (SAAT 19.00)

Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Cihangir (Turgay Misk)

AKSA BİRİNCİ LİG

BUGÜN (SAAT 16.30)

Cihangir Stadı: Değirmenlik – Binatlı (Abdullah Genç)

M. Üçöz Stadı:M. H. Yılmazköy – Maraş (Zekai Töre)

Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – K. Karadeniz 61 (Hüseyin Eyyüpler)

Üner Berkalp Stadı: Baf Ü. Yurdu – Türk Ocağı (Osman Özpaşa)

28 EYLÜL PAZAR (SAAT 16.30)

Cihangir Stadı: Aslanköy – Göçmenköy (Tufan Çerçioğlu)

Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Düzkaya (İsmail Ercan)

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – DND L. G. Birliği (İbrahim Katmer)

Şht. H. Ruso Stadı: Hamitköy – A. Kozanköy (Ali Özer)