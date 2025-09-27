AKSA SÜPER LİG
DÜN
Çetinkaya – Mormenekşe: 3 – 0
BUGÜN (SAAT 16.30)
Erdal Barut Stadı: Esentepe – Lefke (Burak Mandıralı)
Şht. H. Ruso Stadı: K. Kaymaklı – DTB (Şakir Azizoğlu)
M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Karşıyaka (Kerem Eran)
28 EYLÜL PAZAR (SAAT 16.30)
Gönyeli Stadı: Gönyeli – C. B. Gençlik Gücü (Mustafa Öztuğay)
Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Yenicami (Evren Karademir)
Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Dumlupınar (Hakan Ünal)
29 EYLÜL PAZARTESİ (SAAT 19.00)
Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Cihangir (Turgay Misk)
AKSA BİRİNCİ LİG
BUGÜN (SAAT 16.30)
Cihangir Stadı: Değirmenlik – Binatlı (Abdullah Genç)
M. Üçöz Stadı:M. H. Yılmazköy – Maraş (Zekai Töre)
Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – K. Karadeniz 61 (Hüseyin Eyyüpler)
Üner Berkalp Stadı: Baf Ü. Yurdu – Türk Ocağı (Osman Özpaşa)
28 EYLÜL PAZAR (SAAT 16.30)
Cihangir Stadı: Aslanköy – Göçmenköy (Tufan Çerçioğlu)
Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Düzkaya (İsmail Ercan)
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – DND L. G. Birliği (İbrahim Katmer)
Şht. H. Ruso Stadı: Hamitköy – A. Kozanköy (Ali Özer)