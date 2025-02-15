AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu
15 Şubat 2025, Cumartesi
14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-M.Değirmenlik (Fehim Dayı)
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-A.Yeşilova (Turgay Misk)
16 Şubat 2025, Pazar
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-Cihangir (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka-Mesarya (Kerem Eran)
14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı TH Dumlupınar-Çetinkaya (Ferhat Tuna)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Mağusa TG (Mustafa Öztugay)
17 Şubat 2025, Pazartesi
18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Lefke (Osman Özpaşa)
18.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan TB-CB G.Gücü (Tufan Çerçioğlu)
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu
15 Şubat 2025, Cumartesi
14.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı Çanakkale-Hamitköy (Hüseyin Eyyüpler)
14.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-Düzkaya (Fatih Bardakçıoğlu)
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Mormenekşe (Emre Öztaşlı)
14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-N.Dipkarpaz (Ali Özer)
14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Binatlı (Şakir Azizoğlu)
14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-MH Yılmazköy (İsmail Ercan)
16 Şubat 2025, Pazar
14.00 Geçitkale Stadı S.Geçitkale-Türk Ocağı (Hakan Ünal)
14.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-Maraş (Zekai Töre)