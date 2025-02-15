AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu

BUGÜN

Gönyeli-M.Değirmenlik: 0 – 5

Esentepe-A.Yeşilova: 1 – 1

16 Şubat 2025, Pazar

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-Cihangir (Utku Hamamcıoğlu)

14.00 Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka-Mesarya (Kerem Eran)

14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı TH Dumlupınar-Çetinkaya (Ferhat Tuna)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Mağusa TG (Mustafa Öztugay)

17 Şubat 2025, Pazartesi

18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Lefke (Osman Özpaşa)

18.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan TB-CB G.Gücü (Tufan Çerçioğlu)

BTM 1’de haftanın cezalıları açıklandı BTM 1’de haftanın cezalıları açıklandı

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu

BUGÜN

Çanakkale-Hamitköy: 1 – 3

Lapta-Düzkaya: 1 – 1

Yalova-Mormenekşe: 2 – 4

K.Kaymaklı-N.Dipkarpaz: 4 – 2

Vadili-Binatlı : 1 – 1

Yeniboğaziçi-MH Yılmazköy: 0 – 3

16 Şubat 2025, Pazar

14.00 Geçitkale Stadı S.Geçitkale-Türk Ocağı (Hakan Ünal)

14.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-Maraş (Zekai Töre)