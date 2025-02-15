AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu
BUGÜN
Gönyeli-M.Değirmenlik: 0 – 5
Esentepe-A.Yeşilova: 1 – 1
16 Şubat 2025, Pazar
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-Cihangir (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka-Mesarya (Kerem Eran)
14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı TH Dumlupınar-Çetinkaya (Ferhat Tuna)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Mağusa TG (Mustafa Öztugay)
17 Şubat 2025, Pazartesi
18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Lefke (Osman Özpaşa)
18.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan TB-CB G.Gücü (Tufan Çerçioğlu)
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu
BUGÜN
Çanakkale-Hamitköy: 1 – 3
Lapta-Düzkaya: 1 – 1
Yalova-Mormenekşe: 2 – 4
K.Kaymaklı-N.Dipkarpaz: 4 – 2
Vadili-Binatlı : 1 – 1
Yeniboğaziçi-MH Yılmazköy: 0 – 3
16 Şubat 2025, Pazar
14.00 Geçitkale Stadı S.Geçitkale-Türk Ocağı (Hakan Ünal)
14.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-Maraş (Zekai Töre)