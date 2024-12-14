AKSA Süper Lig
DünÇetinkaya-Cihangir :1- 0
Esentepe-Yenicami: 2 – 0
Doğan T.Birliği-TH Dumlupınar: 1 – 3
C.B Gençlik Gücü-DND Gençler Birliği: 1 – 0
15 ARALIK 2024, PAZAR(14.00)
Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-Mesarya (Turgay Misk)
Gönyeli Stadı Gönyeli-Karşıyaka (Mustafa Öztugay)
Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Lefke (Kerem Eran)
16 ARALIK 2024, PAZARTESİ(SAAT: 18.30)
Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-Göçmenköy (Evren Karademir)
AKSA 1.LİG
Küçük Kaymaklı-Lapta: 3 – 0
Düzkaya-Binatlı: 3 – 2
Yalova-S.Geçitkale:2 – 1
Maraş-Yeniboğaziçi: 0 – 6
N.Dipkarpaz-MH Yılmazköy: 1- 1
15 Aralık 2024, Pazar(Saat 14.00)
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Hamitköy (Abdullah Genç)
Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Çanakkale (Hakan Ünal)
Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-Vadili (Zekai Töre)