KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) İTHAL VE TASARRUFU

13.12.2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, Narkotik Dedektör köpeğinin KKTC’ye giriş yapan C.P.(K-28)’nin tasarrufundaki valize tepki vermesi üzerine konu valizde yapılan aramada, yaklaşık 100 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SAHTE BELGEYİ TEDAVÜLE SÜRMEK , BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNMEK VE SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT TEMİNİ

13.12.2024 tarihinde, Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, KKTC’den çıkış yapacak olan A.O.O.(K-22)’nun yapılan muhaceret kontrolünde, daha önceden sahte olarak başka bir şahıs adına düzenlenmiş olan pasaportu, 21.03.2024 tarihinde Ercan Havalimanı’nda görevli memura ibraz etmek suretiyle tedavüle sürdüğü ve belgede adı geçenin kimliğine bürünmek suretiyle KKTC’ye giriş yaparak, sahte davranışla kayıt temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

13.12.2024 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, İskele’de, Polis Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen H.A.(E-22)’nın tasarrufunda bulunan sırt çantasında yapılan aramada, ülkeye ithali yasak olan toplam 10 adet elektronik nargileyi gümrüksüz olarak tasarruf ettiği tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahsa Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri tarafından idari para cezası kesilmiş olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

01.12.2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkette müşteri olarak giden B.K.(K-22)’nin, 793 TL değerindeki bir kozmetik ürününü alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

13.12.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE SİGARA SATMAK

Kasım 2024 ayı içerisinde, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden 18 yaşından küçük bir şahsa, üç paket sigara satıldığı tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu market işletmecisi M.S.A.(E-65) aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ ALKOLLÜ İÇKİ TASARRUF ETMEK VE SATMAK

13.12.2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, ülke genelinde gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında Doğancı’da faaliyet gösteren bir işletmede, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrolde, işletmenin yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, muhtelif markalardaki toplam 142 şişe alkollü içkinin tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu işyeri işletmecisi M.S.(E-57) aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

MEKAN KAPATMA SAATİNE UYMAMAK

14.12.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, ülke genelinde gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, İskele Boğaz’da faaliyet gösteren bir restoranın işletme kapatma saatine uymayarak halen faaliyette olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu restoran işletmecisi T.K.(E-35) aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

13.12.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da Çanakkale Göleti bölgesinde, bir şahsa ait bahçe evi içerisinde, muhtemelen odun sobasını yakmak için kullanılan benzinin aniden alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın ev sakini tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 4 adet koltuk, yatak sandalyesi, perde ve elektrik tesisatı yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise evin duvarları da islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

13-14 Aralık 2024 tarihleri, 22:00-02:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 12 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,970 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 37’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 80’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 61’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 13’ü sigortasız araç kullanmak, 32’si trafik ışıklarına uymamak, 4’ü egzozunda susturucu olmadan araç kullanmak, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 146’sı diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 394 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 77 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kafeler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 716 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 166’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 39’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 31’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 1’i kamu taşıma işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 110’u diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 350 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 34 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,686 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 109’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 21’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’i sigortasız araç kullanmak, 2’si kamu taşıma işletme iznine uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 4’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 125’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 285 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 26 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup,

(1) ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanmıştır.

(2) Geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilen bir işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 780 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 74’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak ve 3’ü trafik ışıklarına uymamak olmak üzere toplam 84 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, mekan kapatma saatine uymayarak halen faaliyette olduğu tespit edilen bir restoran işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,190 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 123’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 14’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak ve 55’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 228 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 30 araç ise trafikten men edilmiştir.

TRAFİK KAZASI

1. 13.12.2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Gazimağusa’da Ceyhan Sokak üzerinde, Doğukan AKAN (E-23) yönetimindeki NM 830 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Mustafa Kemal Bulvarı yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizce bulvara giriş yapıp sola doğru dönüşe geçmesi sonucu, o esnada yolu karşıdan karşıya geçmekte olan 148 miligram alkollü içki tesiri altındaki yaya Sedat DURU (E-57)’ya sol dikiz aynası ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Sedat DURU, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sol dirseğinde kırık teşhis edilmiş olup, kendi isteği ile hastaneden ayrılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 13.12.2024 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Girne’de Beycanlar Mağazalarına ait isimsiz Ara Sokak üzerinde, Eşref Talha TURGUT (E-25) yönetimindeki YB 173 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce Atatürk Caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Murat DÖNMEZ (E-18) yönetimindeki MP 358 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan YB 173 plakalı araçtaki yolcu Özge SARİ (K-21), kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 13.12.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Dörtyol sığınmalı yol kavşağında, Asrae SHADAN (K-45) yönetimindeki PR 706 plakalı araç ile Dörtyol istikametinden gelerek, sığınmalı yol kavşağı üzerinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Geçitkale istikametine doğru dönüşe geçmesi sonucu, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Zühtü YAVUZ (E-65) yönetimindeki LT 662 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan LT 662 plakalı araç sürücüsü Zühtü YAVUZ, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ kaburgasında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

4. 13.12.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Abdullah KULAK (E-23) 212 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JD 526 salon araç ile seyrettiği sırada Eda Enver Eczanesi önlerine geldiğinde, dikkatsziliğii sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve Yağmur Sokağa doğru dönüşe geçen Onur Gürkan GENÇ (E-26) yönetimindeki ZUY 802 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan JD 526 plakalı araç, bir takla attıktan sonra tavanı üzerinde sürüklenerek durmuştur. Kaza sonucu yaralanan JD 526 plakalı araç sürücüsü Abdullah KULAK, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

5. 14.12.2024 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, Mustafa TAŞDELEN (E-22) yönetimindeki VY 807 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve kaldırım taşlarına çarptıktan sonra, bir takla atıp tavanı üzerinde sürüklenerek Fuar Alanı önlerinde tavanı üzerinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mustafa TAŞDELEN ve araçtaki yolcular Murat TAŞDELEN (E-17), Çağrı Onur TAŞDELEN (E-18), Melda ALTUNKAYA (K-21) ve Begüm Nur SOKULGAN (K-20), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, araç sürücüsü Mustafa TAŞDELEN, Melda ALTUNKAYA ve Begüm Nur SOKULGAN acil serviste müşahede altına alınmıştır.

Murat TAŞDELEN omurgasında kırık ve Çağrı Onur TAŞDELEN ise şakak kemiğinde kırık teşhisi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmiş olup, Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.