AKSA SÜPER LİG
DÜN
Çetinkaya-MağusaT.Gücü: 1 – 1
BUGÜN
TH Dumlupınar-Esentepe: 2 – 0
Cihangir-Yenicami: 2 – 1
DND G.Birliği-M.Değirmenlik: 0 – 3
Lefke-CB Gençlik Gücü: 1 – 2
8 ARALIK 2024, PAZAR
14.00 Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka-Doğan T.Birliği (Turgay Misk)
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-A.Yeşilova (Hüseyin Eyyüpler)
9 ARALIK 2024, PAZARTESİ
18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Gönyeli (Kerem Eran)
AKSA 1.LİG
BUGÜN
Vadili-Yalova: 0 – 3
Hamitköy-Lapta : 1 – 0
Yeniboğaziçi-A.Kozanköy: 3 – 0
MH Yılmazköy-Mormenekşe: 0 – 2
8 ARALIK 2024, PAZAR
14.00 Geçitkale Stadı S.Geçitkale-K.Kaymaklı (Ferhat Tuna)
14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı Çanakkale-Maraş (Abdullah Genç)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-N.Dipkarpaz (Zekai Töre)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Düzkaya (Ali Özer)