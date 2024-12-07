DAÜ'den verilen bilgiye göre, Edirne Baro Başkanı olarak görev yapan Karakoç, ziyaret sırasında DAÜ’de tekrar bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, bir DAÜ’lü olmaktan her zaman gurur duyduğunu vurguladı.

Karakoç, DAÜ’de aldığı eğitimin kendisine kazandırdıkları üzerinde durarak, DAÜ’nün, mesleki kariyerinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Karakoç, DAÜ Hukuk Fakültesi’nde aldığı eğitim sayesinde kazandığı bilgi ve becerilerin, mesleki alandaki başarısına katkı sağladığını vurguladı.

Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün mezunları ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirterek, mezunlarının başarılarını her zaman takip ettiklerini ifade etti.

Kılıç, Karakoç’un Türkiye’nin önemli barolarından birinin başkanlığını yürütmesi nedeniyle gurur duyduğunu da belirtti. Ziyaret sonunda karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.