Kanan, Türkiye A Milli Takım kampında temaslarda bulundu..!
AKSA Süper Lig

Çetinkaya –Mesarya: 2 – 2

Cihangir – C.B. Gençlik Gücü: 1 – 1

Mormenekşe – Doğan T. Birliği: 2 – 4

Karşıyaka – Yenicami: 2 – 1

Mağusa Türk Gücü – Lefke: 3 – 0

Gönyeli – Esentepe: 0 – 0

Küçük Kaymaklı – Yeniboğaziçi: 0 – 0

A.Yeşilova – Dumlupınar: 2 – 0

AKSA Birinci Lig

Düzkaya – DND L. Gençler Birliği: 3 – 3

Binatlı – Maraş: 3 – 1

Aslanköy – Atoll Kozanköy: 2 – 1

M. H. Yılmazköy – Baf Ü.Yurdu: 1 – 3

Yalova – S. Geçitkale: 0 – 0

Göçmenköy – Kaplıca Karadeniz 61: 1 – 2

Lapta – Hamitköy : 2 – 0

Değirmenlik – Türk Ocağı: 1 – 2