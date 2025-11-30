AKSA Süper Lig
Çetinkaya –Mesarya: 2 – 2
Cihangir – C.B. Gençlik Gücü: 1 – 1
Mormenekşe – Doğan T. Birliği: 2 – 4
Karşıyaka – Yenicami: 2 – 1
Mağusa Türk Gücü – Lefke: 3 – 0
Gönyeli – Esentepe: 0 – 0
Küçük Kaymaklı – Yeniboğaziçi: 0 – 0
A.Yeşilova – Dumlupınar: 2 – 0
AKSA Birinci Lig
Düzkaya – DND L. Gençler Birliği: 3 – 3
Binatlı – Maraş: 3 – 1
Aslanköy – Atoll Kozanköy: 2 – 1
M. H. Yılmazköy – Baf Ü.Yurdu: 1 – 3
Yalova – S. Geçitkale: 0 – 0
Göçmenköy – Kaplıca Karadeniz 61: 1 – 2
Lapta – Hamitköy : 2 – 0
Değirmenlik – Türk Ocağı: 1 – 2