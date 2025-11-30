Çatalköy sevilen sayılan bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çatalköy sakinlerinden, iyiliksever, herkesin sevdiği sima ve CTP milletvekili Sami Özuslu'nun kardeşi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre Esentepe’de sabah saatlerinde yolda yürüyüş yapan 54 yaşındaki Hüseyin Özuslu, aniden rahatsızlandı.

Ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özuslu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği" sonucu olduğu tespit edildi.