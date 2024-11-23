AKSA Süper Lig

23 KASIM 2024, CUMARTESİ

Karşıyaka-Yenicami:    2 – 1

Lefke-Gönyeli:              1 – 0

Mesarya-M.Değirmenlik 1 – 2

Karşıyaka’da Ertaç Taşkıran dönemi Karşıyaka’da Ertaç Taşkıran dönemi

24 KASIM 2024, PAZAR

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Esentepe (Fehim Dayı)

14.00 Cihangir Stadı Cihangir-TH Dumlupınar (İsmail Ercan)

14.00 Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-A.Yeşilova (Ferhat Tuna)

25 KASIM 2024, PAZARTESİ

18.30 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-Doğan T.Birliği (Utku Hamamcıoğlu)

18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-CB Gençlik Gücü (Hüseyin Eyyüpler)

AKSA 1.Lig

23 KASIM 2024, CUMARTESİ

Yeniboğaziçi-K.Kaymaklı: 2 – 2

Hamitköy-S.Geçitkale: 2 – 0

Binatlı-Maraş: 6 – 3

Türk Ocağı-Mormenekşe: 2 – 3

24 KASIM 2024, PAZAR

14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Çanakkale-Yalova (İbrahim Katmer)

14.00 Dörtyol Yunus Nurol Stadı Vadili-Lapta (Abdullah Genç)

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-A.Kozanköy (Burak Mandıralı)

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-N.Dipkarpaz (Hakan Ünal)