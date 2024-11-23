AKSA Süper Lig
23 KASIM 2024, CUMARTESİ
Karşıyaka-Yenicami: 2 – 1
Lefke-Gönyeli: 1 – 0
Mesarya-M.Değirmenlik 1 – 2
24 KASIM 2024, PAZAR
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Esentepe (Fehim Dayı)
14.00 Cihangir Stadı Cihangir-TH Dumlupınar (İsmail Ercan)
14.00 Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-A.Yeşilova (Ferhat Tuna)
25 KASIM 2024, PAZARTESİ
18.30 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-Doğan T.Birliği (Utku Hamamcıoğlu)
18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-CB Gençlik Gücü (Hüseyin Eyyüpler)
AKSA 1.Lig
23 KASIM 2024, CUMARTESİ
Yeniboğaziçi-K.Kaymaklı: 2 – 2
Hamitköy-S.Geçitkale: 2 – 0
Binatlı-Maraş: 6 – 3
Türk Ocağı-Mormenekşe: 2 – 3
24 KASIM 2024, PAZAR
14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Çanakkale-Yalova (İbrahim Katmer)
14.00 Dörtyol Yunus Nurol Stadı Vadili-Lapta (Abdullah Genç)
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-A.Kozanköy (Burak Mandıralı)
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-N.Dipkarpaz (Hakan Ünal)