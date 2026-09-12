Değirmenlik’te, evinin bahçesindeki yığın haldeki kuru otları gerekli emniyet tedbiri almadan yakan şahsın ihmalkarlığı yangına sebep oldu.

Dere yatağına sirayet eden ve 25 dönümlük alan ile zeytin ağaçlarının yanmasına sebep olan yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, bugün saat 11.00 sıralarında, Değirmenlik Başpınar mahallesinde, S.N.İ.S.A.R.B.'nin (K-38), evinin bahçesindeki yığın haldeki kuru otları gerekli emniyet tedbiri almadan yakması ve ateşin kontrolden çıkması neticesinde yangın meydana geldi.

Yangının Başpınar mahallesinin kuzey kısmındaki dere yatağına sirayet etmesi neticesinde yaklaşık 25 dönümlük alandaki kuru otlar, makilik alan, kamışlar ile zeytin ağaçları yandı.

Yangına; polis itfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi ekiplerinin yanı sıra askeri personel ve bölge halkı müdahale etti.

Yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tutuklandı. Polis soruşturması sürüyor.