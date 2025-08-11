BTM 2. Lige düşen Akova (Vuda) Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübünde 14 Ağustos Perşembe akşamı saat 20:00'da yapılacak olağan genel kurulda Fikret Sekizler başkan adayı olacak.

Akova (Vuda) Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü başkan adayı Fikret Sekizler, genel kurul süreciyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Köyümüzün 1944'ten beridir nice başarılara imza atan futbol takımını yeniden ayağa kaldırmak ve gençlerimize köy ruhunu yeniden aşılamak maksadıyla genç bir yönetim oluşturduk.

Birlik ve beraberlik çerçevesinde hareket edip başarmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bunu yaparken tüm köy halkımızın 7'den 70'e desteğine ihtiyacımız hep olacaktır. Yeniden köyümüz ve gençlerimiz için bir ve beraber olmak adına 14.08.2025 saat 20:00'da tüm köy halkımızı olağan genel kurula davet ediyoruz. Yönetim kuruluna katılmak isteyen herkese kapımız açıktır.”

Akova (Vuda) Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübünde üyelerden onay isteyecek yönetim kurulu listesi şöyle:

Başkan adayı Fikret Sekizler

2. Başkan Neriman Şingirli

Asbaşkanlar Mehmet Burçoğlu – Akay Keleş

Tahsildar Sezer Sezer

Sporcu Sorumlusu Ahmet Aköz, Mustafa Gazi

Saha Sorumlusu Alparslan Çınar

Alt Yapı Sorumlusu Hasan Tabakçı, Beyza Çelme

Üyeler Umut Beyazlar, Hüseyin Meltem, İbrahim Azizoğlu, Hasan Ozaner, Osman Gün

Disiplin Kurulu Aziz Çelebiaziz, Halil Özçoban, Özgür Biçenleroğlu