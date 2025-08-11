Motor sporlarının nabzı bu hafta sonu Kuzey Kıbrıs’ta attı. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’ndeki NEU Event Park’ta düzenlenen Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın üçüncü yarışı, adeta lastik dumanı ve motor çığlıklarıyla yankılandı. Near East Bank sponsorluğunda gerçekleşen dev organizasyonda Altı farklı ülkeden gelen yetenekli pilotlar, asfaltı ağlatan nefes kesici manevralarıyla izleyicilere unutulmaz bir drift şöleni yaşattı. 5.000’i aşkın motor tutkunu tribünleri doldururken,.

HASKASAP’TAN ZİRVEDE TEKRAR TEKRAR GÖVDE GÖSTERİSİ

Cumartesi günü yapılan sıralama turlarında pistin tozunu atan Enver Haskasap, rakiplerine göz açtırmayarak birinciliği kaptı. Erol Özteknik ikinci sırayı alırken, Berfu Tutumlu ise üçüncülük koltuğuna yerleşti.

Semi Pro katagorisinde Cengizhan Güngör birincilik ipini göğüslerken, Hüseyin Karaoğlan ikinci, Serden Şenel ise üçüncü olarak podyum heyecanı yaşadı.

Pazar günü pro kategoride ise adrenalin tavan yaptı. Başhakem Niall Gunn’ın startıyla başlayan mücadelede Enver Haskasap rakiplerine yine geçit vermedi ve zirvenin değişmez ismi oldu. Celal Erülkü ikinci sırayı alırken, üçüncülük kupasını Celal Bozbeyli kaldırdı.

DÜNYA YILDIZLARI KUZEY KIBRIS’TA YARIŞTI

NEU Event Park’ta bu hafta sonu motor sporlarının en göz alıcı gösterilerinden biri sahnelendi. Heyecanın doruğa çıktığı ikili çıkışlarda, Drift Masters pilotu Axel Francoıs’nın, kendisini geride bırakan Enver Haskasap’ı saygıyla selamlaması tribünlerden büyük alkış aldı.

RÜZGAR OKMAN GELECEĞE UMUT OLDU

Organizasyon, sadece bir yarıştan ibaret değildi. Pistlerin en genç yarışçısı olan 12 yaşındaki Rüzgar Okman, gösterdiği başarıdan dolayı onurlandırılarak podyuma davet edildi. Bu özel an, geleceğin drift yıldızlarına olan inancı bir kez daha gösterdi.

Kuzey Kıbrıs’ın lastik dumanı kokan havası, hem tecrübeli ustaların hem de genç yeteneklerin hikâyelerine sahne oldu.