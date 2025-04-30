Fileleftheros gazetesi “Fonda Ziyaretler ve Dış Politikayla, Hükümet’in AKEL ile Kavgası” başlıklı haberinde AKEL ile hükümet arasında TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in İsrail ziyareti ve dış politika konusundaki anlaşmazlığına yer verdi.

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, AKEL’e yönelik eleştirel açıklamasında, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin herkesle konuşan, jeopolitik konumunu güçlendiren ve bölgedeki istikrarı yükselten egemen bir devlet olarak faaliyet gösterdiğini” belirtti.

Letimbiotis açıklamasında dış politikanın bir parçası olarak Hristodulidis’in İsrail ziyareti sırasında AKEL'in protestoda bulunmayı tercih ettiğini, kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilecek olan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasa dışı olarak değerlendirdiği ziyareti konusunda ise AKEL’in aynı motivasyonla, protestoda bulunmayı uygun görmediğini ifade etti.

Letimbiotis, AKEL’in dış politikayı, stratejik devlet sorumluluğuyla değil izolasyonist algılarla protesto aracı olarak algıladığını da savundu.

Gazete AKEL’in Letimbiotis’in açıklamalarından hemen sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyareti ile ilgili açıklamada bulunduğunu yazdı.

Habere göre AKEL, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin bir kez daha Kıbrıs halkına ve uluslararası topluma yönelik başka bir provokasyonu teşkil ettiğini” ileri sürdü.

AKEL, Türkiye’nin amacının “ülkenin bölünmüşlüğünün pekiştirilmesi planlarını daha da ileriye götürmek” olduğunu iddia etti.

AKEL açıklamasında ayrıca “TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin, Türk hükümetinin, kuzeyde ileriye götürmeye çalıştığı İslami gündeme Kıbrıs Türklerin gösterdiği yoğun tepki ortamı içerisinde gerçekleştirilmesinin de tesadüf olmadığını” ileri sürdü.

Haravgi gazetesine göre AKEL yaptığı açıklamada, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretini kınayarak “Kıbrıs halkının hiçbir zaman ülkenin işgaline ve bölünmüşlüğüyle uzlaşmadığını ayrıca Erdoğan-Tatar’ın egemen eşitlik ve iki devlete dayalı çözüm taleplerini hiçbir zaman kabul etmediğini” savundu.

AKEL “Kıbrıslı Türklerin verdikleri mücadeleyi de selamladıklarını” ifade etti.