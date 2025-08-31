Akdeniz Spor Birliği, sporcularının Türkiye’deki turnuvalardan elde ettikleri başarılarla gururlandı. Kuşadası’nda düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda kulüp sporcuları farklı kategorilerde önemli dereceler aldı.
Dereceler:
• Veteranlar +40 Mix Kategorisi: 1. Güngör Acar
• +35 Çift Erkekler: 2. Güngör Acar
Halk Kategorisi:
• Mixler: 2. Serhat Deniz - Çelen Teran
• Mixler: 3. Mustafa Teksan - Sema Teksan
Çift Kadınlar:
• 2. Sema Teksan - Çelen Teran
Çift Erkekler:
• 2. Mustafa Teksan
Kulüp yetkilileri, sporcuların elde ettiği başarıların kulüp için gurur kaynağı olduğunu belirtirken, gelecek turnuvalarda da benzer başarıların hedeflendiğini ifade etti.