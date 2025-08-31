Akdeniz Spor Birliği, sporcularının Türkiye’deki turnuvalardan elde ettikleri başarılarla gururlandı. Kuşadası’nda düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda kulüp sporcuları farklı kategorilerde önemli dereceler aldı.

Dereceler:

• Veteranlar +40 Mix Kategorisi: 1. Güngör Acar

• +35 Çift Erkekler: 2. Güngör Acar

Halk Kategorisi:

• Mixler: 2. Serhat Deniz - Çelen Teran

• Mixler: 3. Mustafa Teksan - Sema Teksan

Çift Kadınlar:

• 2. Sema Teksan - Çelen Teran

Çift Erkekler:

• 2. Mustafa Teksan

Kulüp yetkilileri, sporcuların elde ettiği başarıların kulüp için gurur kaynağı olduğunu belirtirken, gelecek turnuvalarda da benzer başarıların hedeflendiğini ifade etti.