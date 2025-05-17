Yer: Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Tugay Yazgan, Çatalan Kılıç

ASB: Dadi (10), Cenker (2), Moore (Hamit (4), Fuat (2), Abdul Ghafar (14), Mustafa (2), Halit (5), Kağan (Emir) Can (6)

İlk periyot: 14-16

İlk yarı: 27-33

Üçüncü periyot: 46-37

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde Akdeniz Spor Birliği 9.maçında Caesar Larnaka Gençler Birliğini 61-52 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Maça Gençler Bürliği etkili başlarken ilk periyot 16-16 berabere tamamlandı. İkinci periyotu daha iyi oynayan İskele ekibi devreye 33-27 önde girdi.

İkinci yarıya iyi giren Akdeniz Spor Birliği etkili olarak üstünlüğü ele aldı ve maçı 61-52 kazanarak yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

İskele ekibi ligde bir darbe daha aldı. Maçta Akdeniz Spor Birliği’nden Abdül Guafar 14 sayı, 8 ribaund ve 17 verimlilikle maçta öne çıktı.