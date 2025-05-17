1.GRUP
Bugün

Yedidalga-Serhatköy: 0 – 2
Gayretköy-Zümrütköy:2 – 1

Çanakkale genel kurula gidiyor
Çanakkale genel kurula gidiyor
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18 Mayıs 2025, Pazar(17.00)
Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı Akçay-Doğancı (Arif Malek)

2.GRUP
Bugün

Akdeniz-A.Kayalar : 0 – 0
TE Tepebaşı-Çamlıbel: 5 – 0

18 Mayıs 2025, Pazar(17.00)
Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı CO Göksu-E.Saka (Burak Yiğit)
3.GRUP
Bugün

Gaziköy-Pınarbaşı:2 – 1
Dika-Lefkoşa SKD: 4 – 1

18 Mayıs 2025, Pazar(17.00)
Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı D.Alayköy-Yenikent Perçinci (Emir Turalı)
4.GRUP
Bugün

Akdoğan-Mutluyaka: 5 – 4
Çayönü-Yenişehir: 2 – 3

18 Mayıs 2025, Pazar(17.00)
Dörtyol Yunus Nurol Stadı Korkuteli-Pergama (Şahin Coşkun)
5.GRUP
Bugün

Boğaziçi-Ötüken; 2 – 0
Gönendere-Serdarlı: 0 – 3

18 Mayıs 2025, Pazar(17.00)
Geçitkale Stadı 1461 İskele Trabzonspor-Civisil Ardahan (Serdar Gürpınar)

6. GRUP
Bugün

Tatlısu Seracılar-Büyükkonuk: 3 – 0
Yarköy-ÇG Yedikonuk: 0 – 2

18 Mayıs 2025, Pazar(17.00)
Maraş Necip Halil Kartal Stadı Stadı Ergazi-Kumyalı (Berk Bağrıkara)