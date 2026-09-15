Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği (KKNÜ Birliği) Başkanı Turgut Akçın, pazar günü başlayan İnce Av sezonunda bazı bahçelerin avlanabilir bölgelere dahil edildiğini belirterek, hükümeti eleştirdi.

Turgut Akçın yaptığı açıklamada, 2026'da olumsuz hava koşulları nedeniyle narenciye ürününde yüzde 60-70 zarar oluştuğunu, geriye kalan ürünün ise ava açılan bahçelerde "Saçmalar" nedeniyle tehlikeye girdiğini kaydetti.

Bahçelerin ava açılmasının bahçe sahipleri tarafından olumsuz karşılandığını, pek çok bahçe sahibinin şikayetlerini birliğe ilettiğini belirten Akçın, söz konusu bahçelerin, bahçe sahiplerine sorulmadan ava açıldığını söyledi.

Üreticiye sormadan bahçelerinin nasıl ava açıldığının açıklanmasını isteyen Akçın, söz konusu durumun bahçelerde çalışan üreticileri de tehlikeye attığını vurguladı.