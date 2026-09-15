Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), hasta haklarının, sağlık sisteminin merkezine yerleştirilmesi ve sağlık hakkının herkes için güvence altına alınması amacıyla “Hasta Hakları Lefkoşa Deklarasyonu” hazırladı.

KTTB’den yapılan açıklamaya göre, “Hasta Hakları Lefkoşa Deklarasyonu” 17 Eylül Perşembe günü saat 13.00'te KTTB Dr. Mustafa Hami Konferans Salonu’nda yer alacak basın toplantısı ile paylaşılacak.

KTTB ve EHHD, hasta haklarının korunması ile sağlık çalışanlarının haklarının, güvenliğinin ve mesleki bağımsızlığının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğine inanç belirterek, deklarasyonun; toplumun tüm kesimlerini ortak bir sağlık hakkı mücadelesi etrafında buluşturmasının hedeflediğini kaydetti.

