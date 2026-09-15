TAM PARTİ Genel Sekreteri Bünyamin Yüksekbaş “partizanlıkla devlet yönetmenin bedelinin ağır olduğunu” belirterek, “Hükumet sınıfta kalmıştır” dedi.

Yüksekbaş, Mayıs Tv’ de Meltem Sakin’in canlı yayın konuğu olduğu programda, hükumetin tavrını eleştirerek, yaşanılan pek çok sorunun altında, günü kurtarmak adına atılmış partizanca adımlar olduğunu savundu ve “Gemi faciasının altında yatan sebep bile zincirleme şekilde partizanca yaklaşımların olmasıydı. Sağlıktan eğitime, ekonomiden tarıma kadar görüyoruz ki hükümet sınıfta kalmıştır.” dedi.

Gelinen noktada, bir acı reçete uygulanacaksa bunu uygulamanın vaktinin geldiğini ifade eden Yüksekbaş, bugüne kadar hükümetin ileriye dönük hiçbir vizyonunun olmadığını, sadece koltuğu korumak için adım attığını söyledi.

-“Seçimler demokrasi açısından ders niteliğinde olacak”

Yaklaşan seçimin demokrasi açısından ders niteliğinde olacağını kaydeden Yüksekbaş, halkta büyük bir değişim beklentisi olduğunun altını çizdi.

Kişisel çıkarları için oy kullanacak olanları bir kenara ayırdığını belirterek “Vatandaşımız artık ekonomideki çöküşü, kadın cinayetlerini, gemi faciasını, sağlıktaki ve eğitimdeki çöküşü kendisine bir haksızlık olarak görüyor. Bu haksızlığı değiştirmenin, hak ettiğimiz gibi yaşamayı sağlamanın yeri de sandıktır. O nedenle ciddi bir değişim göreceğiz.” diye konuştu.

-“TAM Parti çözüm odaklıdır”

TAM PARTİ’de tüm ekibin taş üstüne taş koymak uğraşında olduğunu, yeni bir ülke inşa etmek için çabaladığını belirten Yüksekbaş, “Biz köy ziyaretlerimizi tüm hızımızla sürdürüyoruz. Her akşam farklı gruplar halinde farklı köylerde arkadaşlarımız vatandaşımızın isteklerini, beklentilerini, sorunları dinliyor. Milletvekili adayı arkadaşlarımız da milletin isteklerini Meclise taşıma motivasyonuyla çalışıyor.” dedi.

Mecliste güçlü bir şekilde yer alma hedefinde olduklarını ifade eden Yüksekbaş, sadece parmak kaldıran olmayacaklarını, millete hizmet etme bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı.

“Biz umut taciri değiliz, umudun ta kendisiyiz.” diye konuşan Yüksekbaş, “Biz eleştiren değil, çözüm partisiyiz. Tabi ki bazılarının canını sıkıyoruz, bazı çıkar odaklı insanların düzenini bozacağız, bize emanet edilecek oyların karşılığını ancak bu şekilde hakkıyla vereceğiz.” dedi.