Yüksek Adliye Kurulu tarafından yeni görevlerine atanan yargıçlar; Ayşen Toroslu, Seran Bensen ve Zehra Yalkut Bilgeç yarın düzenlenecek törenle yemin edecek.

Yüksek Adliye Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, tören, saat 10.00’da Yüksek Adliye Kurulu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Yarın itibarıyla geçerli olacak atamalar kapsamında, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Ayşen Toroslu, Kaza Mahkemesi Başkanlığına, Kaza Mahkemesi Yargıçları Seran Bensen ve Zehra Yalkut Bilgeç ise Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına atandı.