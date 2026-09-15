Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya, şiddetin önlenmesi için kamusal hizmetlerin güçlendirilmesi ve sosyal adaleti sağlayan politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Derya, “Kamucu, sınıfsal adaleti ve cinsiyet eşitliğini sağlayan sol politikalara ihtiyacımız var.” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Derya, Kanal SİM’de Meyil Adakul’un konuğu olduğu programda şiddet olayları, kamu kaynaklarının kullanımı ve sosyal hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şiddetin yalnızca polisiye tedbirlerle çözülebilecek bir mesele olmadığını belirten Derya, yoksullaşma, sınıflar arasındaki uçurumun derinleşmesi ve sosyal devlet anlayışındaki gerilemenin toplumsal sorunların temelinde bulunduğunu savundu.

Derya, kadın cinayetlerinden darp, kundaklama, gasp ve hırsızlığa kadar farklı biçimlerde ortaya çıkan şiddetin, münferit olaylar olarak değil, nedenleriyle birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

- “Kaynakların halka yönlendirilmesi lazım”

Ülkedeki nüfus hareketliliğinin bazı sektörlerin ucuz yabancı iş gücü talebiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Derya, yabancı çalışanların sömürülmesi, ailelerinin temel hizmetlere erişimde yaşadığı sorunlar ve yurttaşların vergilerinin hizmet olarak geri dönmemesinin aynı sistemin sonuçları olduğunu ileri sürdü.

Derya, kamu kaynaklarının halka değil belli çıkar gruplarına transfer edildiğini savunarak, kaynakların yabancı şirketlere ve mahsuplaşma adı altında özel hastanelere aktarıldığını ileri sürdü. Bu kaynak aktarımının kamusal hizmetlere yatırımı engellediğini ifade eden Derya; “Sosyal adalet ancak ihtiyaç duyulan kurumlara yeterli kaynak ayrılmasıyla sağlanabilir.” dedi.

Derya, 0–3 yaş grubuna yönelik devlet kreşi bulunmadığını, buna karşılık 58 özel kreş olduğunu belirterek, asgari ücretle geçinen ailelerin bu hizmetlere erişmekte zorlandığını söyledi. 2025 verilerine göre okul öncesi eğitimde 25 devlet okulunda 3 bin 665, 88 özel okulda ise 3 bin 891 öğrenci bulunduğunu aktaran Derya, ortalama olarak bir devlet okuluna 146 çocuk düşerken özel okulda bu rakamın 45 olduğunu kaydetti. Derya, “Niye benim vergim devlet okuluna gitmiyor? Niye benim vergim hastaneye gitmiyor? Benim vergim niye sığınma evi açmaya gitmiyor?” diye sordu.

- “Şiddetin temelinde güç ve denetim kurma arzusu vardır”

Kadına yönelik şiddetin toplumdaki güç ilişkilerinden bağımsız ele alınamayacağını belirten Derya, “Şiddetin temelinde güç ve denetim kurma arzusu vardır. Hangi şiddet türü olursa olsun. Kendini güçlü gören, güçsüz gördüğü üzerinde tahakküm ve kontrol kurmak için ve kendi dediğini dayatmak için şiddet uygular.” dedi.

Erkek şiddetini besleyen ataerkil düşünce kalıplarının ortadan kaldırılması, koruyucu ve önleyici mekanizmaların oluşturulması ve bu alanlara kaynak ayrılması gerektiğini söyleyen Derya, yasaların tek başına yeterli olmadığını ifade etti. Derya, “Dünyanın en güzel yasasını yapsanız bile eğer uygulamada siyasi iradede eksiklik varsa, bir kararlılık yoksa, bütçe ayrılmıyorsa sonuç almak zor olur” ifadelerini kullandı.

Derya, CTP’nin iktidara gelmesiyle sosyal devlet ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında atılacak adımlara da değinerek, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin Teşkilat Yasası’nı geçireceğiz. İstanbul Sözleşmesi’nin de uygulanması için gereken tüm siyasi iradeyi ortaya koyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

- “Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve diğer kırılgan gruplara yönelik sosyal hizmetler güçlendirilmeli”

Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve diğer kırılgan gruplara yönelik sosyal hizmetlerin güçlendirilmesinin gerekliliğine vurgu yapan Derya, bakım yükünün kadınlara bırakılmasından kaynaklanan eşitsizliklerin giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Derya, kreşler açılması, yaşlı bakımevlerinin sayısının ve niteliğinin artırılması, devlet tarafından sığınma evi açılması ve CTP’li belediyelerde hayata geçirilen Şiddeti Önleme Danışma Merkezi uygulamasının merkezi yönetim tarafından da kurulması gerektiği görüşünü yineledi.