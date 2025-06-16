Digiturk BTM 2. Ligi 1. Grup ekiplerinden Akçay, ligden çekildiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Ağustos ayı içerisinde genel kurul çağrısı da yapıldı.

Yeşil beyazlı ekip, bugün Serhatköy ile oynadıkları karşılaşmada 2-0 mağlup durumdayken sahadan çekilmiş, KTFF maçın tatil edildiğini açıklamıştı.

Açıklama şöyle:

"Kamuoyuna duyuru,

1- Maddi imkansızlıklar

2- Sahamızın yıllardır, spor dairesi veya belediye gibi yerlere sonsuz kez çağrıda bulunsak da bir tarlaya dönüştürülmesi.

3- Federasyonun Btm liglerine uyguladığı kurallar, ayrıca bugünkü maçın örneği verilmesi gerektiği gibi oldukça yetersiz diyaloğu kötü olan hakemlerle bu yola devam edilememesi.

4- 5 yıl kadardır sayısı bir eldeki parmak sayısını geçmeyecek kadar yöneticinin kendi köylüsü tarafından bile desteklenmemesi.

Gibi etkenlerden dolayı, hakkı ödenmeycek, halen Köyünün hakkı için mahkeme süreci devam eden başkanından, 5 yılını gecesine gündüzüne katmış sayısız futbolcu, antrenör ve olanıksızlıklara rağmen her zaman AKÇAY'IN adını gururla bugüne kadar taşımış olan YORGUN, KIZGIN VE BİTKİN yönetimimiz kalan maçlarda BTM2 1. Grupta maçlara devam etmeyeceğimizi bildirir, AĞUSTOS ayında olacak GENEL KURUL için açık çağrıfa bulunuyoruz. Hakkı geçen herkese teşekkürler. Bizler iyi ki AKÇAY deyip maddi manevi kayıpla 5 yılımızı sonlandırıyoruz.

AKÇAY YÖNETİM KURULU"