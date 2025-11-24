Duayen gazeteci, KIBRIS Gazetesi yazarı Akay Cemal önceki gece kol uyuşukluğu yaşadı. Cumartesi sabah Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine giden Akay Cemal, noroloji bölümüne sevk edildi.

Burada yapılan tetkiklerde Akay Cemal’ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Hemen tedaiye alınan Akay Cemal’ın bir hafta boyunca hastanede müşahede altında kalacağı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, beyin kanaması geçiren gazeteci Akay Cemal’ın sağlık durumunun iyi, şuurunun yerinde olduğunu ve yürüyebildiğini belirtti.

Dinçyürek, Kıbrıs Türk basın ve milli mücadele tarihinin duayen isimlerinden, Kıbrıs Gazetesi köşe yazarı ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin eski başkanlarından Akay Cemal’ın, geçirdiği beyin kanaması sonrası Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığını kaydetti.

Hekimler tarafından yapılan ilk tetkiklere göre Cemal’ın, şu an itibarıyla yaşamsal tehlikesi bulunmadığını, genel durumun iyi olduğunu belirten Dinçyürek, Cemal ile sabah telefonda konuştuğunu, doktorlardan aldığı bilgilere göre de tedaviye olumlu yanıt verdiğini ve bir sıkıntısının olmadığını söyledi.