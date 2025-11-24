Kuzey Sahil Yolunun Ziyamet - Balalan Çemberleri arası Yudi Dağı Mevkiinde, araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü 41 yaşındaki Alpaslan Tok olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza dün saat 14:50 sıralarında meydana geldi.

41 yaşındaki Alpaslan Tok, yönetimindeki ZN 453 plakalı motosiklet ile batı istikametinden doğu istikametine seyrettiği esnada, sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti ve o esnada karşıdan gelen 63 yaşındaki Andreas Voskou yönetimindeki KJE 464 plakalı jeep aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Alpaslan Tok olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan KJE 464 araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 58 yaşındaki Maria Voskou ve 26 yaşındaki Panayodis Voskou, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.