Fileleftheros gazetesi AİHM’nin ifade özgürlüğünün Rum mahkemeleri tarafından ihlal edildiğini tespit ederek, Rum Yönetiminin tazminat ödemesine hükmettiğini yazdı.

AİHM’nin dün yayımlanan kararıyla 2007 yılında yayımlanan bir makaleyle ilgili hakaret davasında gazeteyi akladığını kaydeden gazete, AİHM’nin yüksek mahkemenin kararını bozduğunu belirtti. Haberde kararla Rum mahkemelerinin yaklaşımının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10’uncu maddesi tarafından güvenceye alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiği değerlendirmesine varıldığı da yer aldı.

Rum Yönetiminin bu karar uyarınca gazeteye 40 bin euro tazminat ödeyeceğini ifade eden gazete, davanın 2007 yılının temmuz ayında gazetede yayımlanan, tanınmış avukat Konstantis Kandunas’ın Yunanistan’daki “To Vima” gazetesinde yer almış makalesinin yorumlandığı Hristos Arvanitis’in yayınıyla ilgili olduğunu kaydetti.

Kandunas’ın makalede Maraş’ta bulunan ailesine ait ünlü bir ressamın çizdiği iki tablonun 2003 yılında sınır kapılarının açılmasından sonra nasıl tekrar eline geçtiğini anlattığını kaydeden gazete, Kandunas’ın tablolardan birini geri almak için ödeme de yaptığını belirtti.

Gazete Kandunas’ın makalesinin ardından Fileleftheros gazetesi makale yazarlarından Hristos Arvanitis’in gazetede Kandunas’ın bu eylemini yorumlayan ve eleştiren bir makale kaleme aldığını ve daha sonra olayın mahkemelik olduğunu yazan gazete, AİHM’ye kadar uzanan dava sürecinin ayrıntılarına geniş yer verdi.

-Tecavüz davası

Politis gazetesinde yer alan başka bir habere göre ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2021 yılında Güney Kıbrıs’ta yaşanan bir tecavüz olayıyla ilgili şikâyet davasında insan hakları sözleşmesinin ilgili maddelerinin Rum mahkemeleri tarafından ihlal edildiğini tespit etti ve Rum Yönetiminin başvuru sahibine uğradığı manevi zarar ve mahkeme masrafları için yaklaşık 35 bin euro ödemesine hükmetti.

AİHM’nin söz konusu davada insan hakları sözleşmesinde ihlaller, cezai süreçte ciddi ihlaller ve Hukuk Dairesinin mağdura kabul edilemez bir muamelede bulunduğunu tespit ettiğini kaydeden gazete, AİHM’nin ayrıca başsavcı yardımcısının davayla ilgili tutumuna da odakladığını belirtti.

Olayın mağduru 28 yaşındaki kadının AİHM’e başvurarak olayın failinin kovuşturulmasının askıya alınmasının cinsel şiddete karşı etkili korunma hakkını ihlal ettiğini savunduğunu yazan gazete, mahkemenin insan hakları sözleşmesinin 3, 8 ve 14’üncü maddelerini ihlal ettiği tespit edilen Rum Yönetiminin 35 bin 470 euro tazminat ödemesine hükmettiğini ekledi.