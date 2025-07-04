Kuzey Kıbrıs Turkcell’ten yapılan açıklamaya göre, 15 stajer, 1 Temmuz – 11 Eylül tarihleri arasında farklı ekiplerde görev alarak hem teorik hem de pratik alanda deneyim kazanacak.

Staj programına oryantasyon oturumuyla başlandığı belirtilen açıklamada, stajyerlerin eğitim haftasında; Excel, RPA, yapay zekâ, bilgi güvenliği ve hukuk gibi alanlarda hem yüz yüze hem de çevrim içi formatta eğitimlere katılacakları ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, programın, teknik bilgi yanında dijital geleceğe ve iş hayatına da hazırladığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell İnsan Kaynakları ve Satın Alma Grup Müdürü Serhat Gezgin, programın gelişim ve keşif fırsatı sunduğunu belirtti.