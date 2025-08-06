Ülkemizin başarılı genç futbolcularından Ahmet Avcı yeni sezon için gelebilecek tekliflere açık olduğunu ve değerlendirmek istediğini söyledi. Özellikle geçtiğimiz sezon Geçitkale'de başarılı bir sezon geçiren ve sadece defansif anlamda değil hücumsal olarak ta iyi olan Ahmet Avcı, uzaktan şutlarla kaydettiği gollerle takımının galibiyetlerinde önemli pay sahibi oldu. Bonservisi Yenicami'de olan Avcı, son üç sezonda Cetinkaya'yla Süper ligde, Ozanköy ve Geçitkale'yle Birinci ligde başarılı bir şekilde forma giymişti.