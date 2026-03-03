Gazimağusa Belediyesi halk sağlığının korunması ve mevzuata uygun faaliyetlerin sağlanması amacıyla kent genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor.

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, Gıda Mühendisleri Odası ile imzalanan protokol kapsamında gıda güvenliği denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Fırınların ardından kasaplara yönelik başlatılan denetimler, belediye zabıta ekipleri ile gıda mühendislerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumartesi günü yapılan denetimlerde toplam 8 kasap işletmesi, gıda mühendisleri ile birlikte denetlendi. Kontroller kapsamında işletme izin belgeleri, genel hijyen koşulları, muhafaza şartları ve çalışanların sağlık karneleri incelendi.

Denetimlerde bir işletmede muhafaza koşullarına uygun olmayan toplam 26 kilo kıyma ve muhtelif et ürününe el konularak müsadere işlemi uygulandı.

GECE DENETİMLERİNDE 2 İŞ YERİNE CEZA

Sıklaştırılan denetimler çerçevesinde Cuma akşamı Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ekipleri ile Gazimağusa Polis Müdürlüğü personeli iş birliğinde Mutluyaka, Tuzla ve Salamis Yolu güzergâhında faaliyet gösteren toplam 7 restoran, bar ve meyhane denetlendi.

Yapılan kontroller sonucunda, 1 işletmeye işletme izni bulunmaması nedeniyle 1 asgari ücret tutarında ceza, 1 işletmeye ise hijyen koşullarına aykırılık nedeniyle 1 asgari ücret tutarında ceza uygulandı.