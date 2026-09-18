Afetlere hazırlık, müdahale ve koordinasyon kapasitesinin artırılması amacıyla ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ile İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) iş birliğinde kurulan Afet Merkezi (AFMER), bugün ülke genelinde beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

AFMER’den yapılan açıklamada, yağışların bölgesel olarak farklılık gösterebileceği, bazı bölgelerde metrekarede 21 ila 50 kilograma ulaşabileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

- Kısa süreli yoğun yağış taşkın riskini artırabilir

Açıklamada, beklenen yağışın özellikle kısa zaman dilimi içerisinde etkili olması halinde yüzey akışının hızla artabileceğine ve mevcut drenaj sistemlerinin kapasitesinin aşılabileceğine dikkat çekildi.

Bu nedenle dere yatakları ve geçişleri, düşük kotlu yollar, menfezler ile geçmiş dönemlerde su birikmesi ve taşkın yaşanan bölgelerde ani taşkın ve su baskını riskinin göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı.

- Su birikmiş yollardan geçmeyin

Vatandaşların su birikmiş yollardan araçla veya yaya olarak geçmemeleri, araçlarını dere yatakları ile taşkına açık bölgelerde bırakmamaları istendi.

Ayrıca gök gürültülü sağanaklarla birlikte oluşabilecek yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgâr risklerine karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

AFMER, olumsuz hava koşulları süresince meteorolojik uyarıların ve yetkili kurumların açıklamalarının yakından takip edilmesinin önem taşıdığını kaydetti.