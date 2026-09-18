Kamuda görev yapan sözleşmeli personelle ilgili düzenlemeleri içeren iki yasa değişikliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhuriyet Meclisi’nin 10 Eylül’deki olağanüstü birleşiminde oy çokluğuyla kabul edilen “Kamu Görevlileri (Değişiklik No:3) Yasası” ile “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasası”, Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

- Emekliye ayrılanlar sözleşmeli personel olarak istihdam edilemeyecek

“Kamu Görevlileri (Değişiklik No:3) Yasası'ndaki yeni düzenlemeye göre, KKTC’de veya başka bir ülkede emekliye ayrılan kişilerin sözleşmeli personel olarak istihdam edilemeyecek.

Ayrıca sözleşmeli personelle yapılacak sözleşmelerin süresi beş yılda bir olacak şekilde düzenlendi ve sözleşmelere herhangi bir zamanda iptal şartı kondu.

- “Sözleşmeli personel” tanımı yeniden düzenlendi

“Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasası” ile “sözleşmeli personel” tanımı yeniden düzenlendi.

Buna göre sözleşmeli personel; özel bir meslek ve uzmanlık öğrenimi ile bilgisi gerektiren, kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği gibi belirli süreli görevlerde, geçici süreyle ve sözleşmeyle çalıştırılabilecek kişiler olarak tanımlandı.

Düzenlemeyle ayrıca, sözleşmeli personelin göreve alınması ve sözleşmelerinin yenilenmesinin ilgili kurumun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yapılması, üniversitelerde akademik unvana sahip sözleşmeli personel dışındakilerin emeklilik maaşı veya yaşlılık maaşı almaya hak kazanamayacağı hükme bağlandı.