Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Kontrolü Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle, sade elektrik motorlu, hibrit motorlu ve hidrojen yakıtlı taşıtlar egzoz emisyon kontrolünden muaf tutulan taşıtlar arasına eklendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Kontrolü (Değişiklik) Tüzüğü’nün 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında düzenlemeye gidildi.

Değişiklikle, “Kapsam ve Muafiyet” başlıklı maddede muaf tutulan taşıtlara ilişkin düzenlemeye sade elektrik motorlu taşıtlar, hibrit motorlu taşıtlar ve hidrojen yakıtlı taşıtlar da eklendi.

Çevre Yasası’nın 31’inci maddesi altında Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan değişiklik tüzüğü, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.