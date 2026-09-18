Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sorumlusu Khassim Diagne, "Kıbrıs'ı evi olarak gören tüm kesimlere sesleniyorum: geçmişteki tüm ayrılıkların ötesine, gelecekteki fırsatlara odaklanın" dedi.

Diagne, her iki kesime yönelik çağrısını, Uluslararası Barış Günü nedeniyle yayımladığı bildiride yaptı. Diagne Dünya Barış Günü'ün, sadece çatışmaların uzak kalınmasını hatırlatan bir gün olmadığını; farlılıkların diyalog, karşılıklı saygı, iş birliği aracılığıyla usulce çözülebileceğine dikkat çeken bir gün olduğunu belirtti.

Bu yılki dünya sloganının "Barışa Yatırım Yapmak" olduğunu, bu sloganın barışın, sürekli emek, kaynak ve ortak irade gerektiği mesajını verdiğini belirtti.

Ada'da çözüm bulmanın ortak bir sorumluluk olduğunu belirten özel temsilci, UNFICYP'in son 60 senedir Ada insanının hep yanında durduğunu, istikrarı korumak, diyaloğa ortamı yaratmak ve kapsamlı çözüme yardımcı olacak şartların oluşması yönünde çalıştığını kaydetti.

Dünya Barış Günü'nün, kaydedilen ilerleme ve devam eden zorlukları gözden geçirmek, Kıbrıslılara barış içinde bir gelecek sunmak için kararlılığın yenilenmesi açısından önemli bir gün olduğunu belirten Khassim Diagne, barışa yatırım yapmak diyaloğa, güven ve anlayışa yatırım yapmak anlamına geldiğini kaydetti. "İş birliği ve farklılıkların giderilmesi için atılacak her adım barış kültürünün gelişimine katkı yapmaktadır." dedi.

BM'nin liderler, her iki kesimden sivil toplum, genç, kadın ve toplulukların iletişim içerisinde olmasından memnuniyet duyduğunu da ifade eden temsilci, BM'nin refah, istikrarlı ve barış içerisinde bir Ada için kararlılığının devam ettiğini da yineledi.

Khassim Diagne, "Diyaloğun ayrılıkların , iş birliğinin zıtlaşmaların önüne geçtiği, barışın gelecek nesiller için tek gerçek seçenek olması yönündeki ortak umudu tekrardan seslendirelim." dedi.