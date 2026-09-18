Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği, yaşanan öğrenci taşımacılığı sorunları ve eylem kararının öğrencileri mağdur ettiğini belirterek, ilgili kurumlara çözüm için bir araya gelme çağrısı yaptı.

Okul Aile Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin en yoğun öğrenci taşımacılığı yapılan okullarından biri olduğu belirtilen Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin de yaşanan sorunlardan ciddi şekilde etkilendiği kaydedildi.

“Öğrencilerimizin eğitim ve güvenli ulaşım hakkı ertelenemez. Devletimizin tüm ilgili kurumlarını çocuklarımızın hakkını ve hukukunu korumak ve çözüm üretmek için bir araya gelmeye çağırıyoruz.” denilen açıklamada, tarafların derhal bir araya gelerek mağduriyet daha fazla büyümeden soruna çözüm bulması istendi.