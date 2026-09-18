Halkın Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, KKTC’de kıyaslandığı ülkelerden yüksek enflasyon olduğunu belirterek, dolayısıyla akaryakıtın halk için ucuz olmadığını, aksine erişilmesi en maliyetli temel ihtiyaçlardan biri olduğunu kaydetti.

Halkın Partisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Avcıoğlu, akaryakıt ve elektrik zamlarının hayat pahalılığını kalıcılaştırdığını savundu. Avcıoğlu, Türkiye ve Güney Kıbrıs’la yapılan “daha ucuz akaryakıt” karşılaştırmasının alım gücü ve enflasyon gerçeğini yok saydığını belirterek, bir ekonominin başarısının komşunun etiket fiyatıyla değil, kendi vatandaşının cüzdanındaki alım gücüyle ölçüldüğünü söyledi.

“Sıklıkla öne sürülen ‘Türkiye ve Güney Kıbrıs’a kıyasla daha ucuz akaryakıt sunuyoruz’ tezi, temel makroekonomik rasyolardan yoksundur.” diyen Avcıoğlu, iktisat biliminde fiyat endekslerinin enflasyon oranları ve hane halkı satın alma gücü paritesi üzerinden ölçüldüğünü kaydetti. Avcıoğlu, “KKTC, kıyaslanan her iki ülkenin de fersah fersah üzerinde seyreden kronik bir enflasyon sarmalındadır. Vatandaşın gelir-gider dengesi gözetildiğinde, bütçesinden enerjiye ayırmak zorunda olduğu pay çok daha yüksektir. Dolayısıyla akaryakıt halkımız için görece ucuz değil; tam aksine, erişilmesi en maliyetli temel ihtiyaçlardan biridir.” dedi.

-“Kriz dönemlerinde fiyatları absorbe etmesi gereken Fiyat İstikrar Fonu bütçe açıklarına kurban edildi”

Kriz dönemlerinde fiyat dalgalanmalarını absorbe etmesi gereken Fiyat İstikrar Fonu gibi enstrümanların bütçe açıklarını kapatmak adına tüketildiğini savunan Avcıoğlu, Maliye Bakanlığı’nı “bütçe açıklarını kapatmanın en kolay yolu olarak küçük esnafı masa başı resen vergilerle batma noktasına sürüklemekle” suçladı.

KKTC ile benzer nüfus ölçeğine sahip, toplu taşıma altyapısı yetersiz ve enerjide dışa bağımlı olan ada devletleri, doğru makroekonomik enstrümanlar ve bütçe disiplini ile küresel şokları yönetebildiğini ifade eden Avcıoğlu, fonları genel bütçeden ayırıp kurumsal özerklik sağlayanların halkını ve üreticisini küresel krizlerden korumayı başardığını belirtti.

Avcıoğlu, “kamudaki tüm lüks, gösteriş ve zorunlu olmayan cari harcamaların kesilmesi, vergi yükünün resen ve götürü artırımlarla küçük esnafa yıkılmaması, Fiyat İstikrar Fonu ve benzeri koruyucu fonların mevzuatının değiştirilmesi, akaryakıt ve enerji ürünlerinden alınan Fon ve KDV oranlarının sabit tutulması” gerektiğini vurguladı.