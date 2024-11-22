Patatesteki pahalılığın sadece mevsimsel nedenlere dayanmadığını gösteren çarpıcı kıyas…

KKTC’de günlerdir tartışılan patates fiyatı konusunda hiçbir iyileşme yaşanmazken, Ada’nın iki yarısındaki büyük fiyat farkı “yok artık” dedirtecek düzeye geldi.

Güney Kıbrıs’taki patates fiyatları, KKTC’deki fahiş etiketlerin hasat zamanıyla ilişkili olduğu iddiasını çürütüyor. Aynı toprak özelliklerine sahip, aynı mevsimi yaşayan ve aynı tipte ürün çıkaran Ada’nın iki yarısındaki fiyatlar arasında uçurum oluştu.

KKTC’de 130, 140 liraları gören fiyatlar vatandaşları isyan noktasına getirirken, ortalama gelir düzeyi daha yüksek olan güneyde tüketiciler patatesi çok daha ucuza alabiliyor.

KKTC’de 3,5-4 Euro düzeyinde olan kilo fiyatının güneyde ortalama 1,3-2,2 Euro olduğunu gösteriyor. Güneydeki fiyatların TL karşılığı, 50-75 aralığında değişiyor.

YIKANMIŞI BİLE UCUZ

Dünya genelinde piyasa karşılaştırmaları yapan Numbeo’da, Güney Kıbrıs’taki güncel patates fiyatı ortalama 1,3 Euro olarak gösteriliyor.

Araştırma, güneyde yıkanmış ve paketlenmiş patatesin bile kuzeyden ucuz olduğunu ortaya koydu.

Genelde piyasanın biraz üzerinde fiyatlara sahip olan Alfa Mega Markette kilosu 1,35 Euro'ya yıkanmış patates alınabiliyor. Çeşitli fiyat kategorileri bulunan Alfa’da normal patates 2,1, yeni patates 2,5 ve paketlenmiş baby patates 3 Euro'ya satılıyor. Fiyat online alışveriş sitesi Opa’da 1,45, Demos’ta 2, E-Fresh’te ise 2,2 Euro düzeyinde.

İNGİLTERE’Yİ DE GEÇTİK

Kıbrıs patatesinin KKTC’de, İngiltere’den çok daha pahalıya satılıyor olması da bir başka tuhaflık olarak dikkat çekiyor.

“Kıbrıs patatesi” İngiltere’deki marketlerde 40-50 TL’ye satılıyor.

En pahalı Kıbrıs patatesi fiyatı bile KKTC’deki seviyeye çıkmıyor.

GWP’de 0,85, All Greens’te 1,5, Greengrocer’da 1,8 ve Turkishporter’da 2,6 Pounda Kıbrıs patatesi satılıyor.

Bu fiyatlar güncel döviz kurları üzerinden 37 ile 115 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Patatesin, kilometrelerce yol giderek ulaştığı İngiltere’de bile kendi anavatanından ucuza satılması KKTC’deki sorunun ne denli büyük boyutlara ulaştığını gösteriyor.