Murat ASLAN

Ülkemizde patates fiyatları tavan yapmış durumda. Üreticiden alış fiyatı azami 80 TL olan patates, market raflarında 140-150 TL gibi astronomik fiyatlara ulaşıyor. Ancak bu durumun geçici olduğu belirtiliyor.

"ÜRÜN EKSİKLİĞİ VE ERKEN SÖKÜM FİYATLARI ETKİLİYOR"

Kıbrıs Türk Meyve ve Sebze Toptancıları Birliği Başkanı Halil Kasap, fiyatların yüksek olmasının nedenlerini HALKIN SESİ’ne değerlendirdi.

Kasap "Mayıs’taki patates sezonunun başında sökülen ürünlerde yüksek miktarda erime yaşandığı için sezonu onlarla çıkaramadık. Şu an piyasada ürün eksikliği var. Dolayısıyla şu anda sökülen patatesler turfanda, yani gününü doldurmamış patatesler. Üretici, piyasa boş kalmasın diye erken söküm yapıyor. Ancak bu durumda verim düşük oluyor, bu da fiyatları yükseltiyor.

Kasap, turfanda ürünlerde her zaman fiyatların başlangıçta yüksek olduğunu belirterek, "Her ürün çıktığında ilk başta fiyatlar yüksek olur. Örneğin kiraz, ilk çıktığında 500 TL’den açılır, günün sonunda 100 TL’ye düşer. Şu anda patates fiyatlarının yüksek olması da bu nedenle gayet normaldir" dedi.

"10-15 GÜN İÇİNDE FİYATLAR RAYINA OTURACAK"

Fiyatların kısa vadede düşeceğini ifade eden Kasap, "Bu süreç 10-15 günlük bir periyot. Kısa süre sonra fiyatlar normale dönecektir. Bu kadar büyütmeye gerek yok, turfanda süreci yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"STOKÇULUK İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Stokçuluk iddialarına da değinen Kasap, "Şu an kimse stok yapmıyor. Üretici, tarladan söktüğü ürünü hemen piyasaya sürüyor. Bu nedenle stokçuluk söylemleri tamamen yanlış" dedi.

"TÜRKİYE’DEN PATATES GETİRMEK RİSKLİYDİ"

Türkiye’den patates ithal edilmemesinin nedenlerine de açıklık getiren Kasap, "Türkiye’deki patates topraklarında ciddi hastalıklar var. Bu hastalıklar ülkemize taşınsaydı ilerleyen yıllarda patates üretimimizi kaybedebilirdik. Bakanlığımız bu konuda titizlikle çalıştı ve doğru bir karar aldı" diye konuştu.

"TEK BİR MARKETİN FİYATI GENELLEŞTİRİLMEMELİ"

Basında çıkan "Patates 140 TL" haberlerine de değinen Kasap, "Bu fiyat yalnızca birkaç markette görüldü. Şu an ortalama satış fiyatları 90-110 TL bandında. 140 TL gibi uç bir fiyatın genelleştirilmesi doğru değil" dedi.

"FİYATLARIN DENGELENMESİ ZAMAN MESELESİ"

Son olarak fiyatların dengelenmesi için sabır çağrısında bulunan Kasap, "Turfanda ürünlerde bu tür dalgalanmalar doğaldır. Üretici de piyasa da kısa sürede dengeye oturacaktır. Vatandaşlarımızın panik yapmamasını rica ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.