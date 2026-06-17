Yeşim Tuncel/İzmir

Türkiye Atletizm Federasyonu TAF’ın “U18 Türkiye Şampiyonası” (Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçme ve Avrupa Şampiyonası Kadro Belirleme) Yarışları sona erdi. KKTC, Ada Kafa ile Şampiyona’nın son gününde büyük gurur yaşadı.

800 metre kadınlar yarışının iddialı ismi Ada, takım arkadaşları Damla Dönmez, Selin Osmanlı, Laren Şeren, Bartu Güzen ve Erol Efe Bilmez'in 200 metre serileri sonrasında piste çıktı.

Milli Atlet, KKTC kafilesinin odaklandığı ve sonucunu merakla beklediği yarışı rakiplerini geride bırakarak 2.08.41'le tamamladı. Ada Kafa böylece kendine ait 2.09.10’luk Büyükler Rekorunu geliştirerek Ağustos ayında ABD/Oregon'da yapılacak “U20 Dünya Şampiyonası” biletini alırken “U18 Balkan Şampiyonası”nda da Türkiye’yi temsil hakkı kazandı.

Bu arada, yarış sonrasında düzenlenen törende Şampiyon Ada Kafa yanı sıra ikincilik ve üçüncülük kürsüsüne çıkan sporculara madalyalarını KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı verdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman: Mutlu oldum, gururlandık…

Ada Kafa’nın başarısı KKTC U18 kafilesinde büyük gurur yaşattı. Yarış sonrasında Ada, Antrenörü Hasan Maydon ve KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ile görüntülü konuşan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, geleceğine inandığı bu başarıdan duyduğu mutluluk ve gururu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, Ada ile birlikte Antrenörü Hasan Maydon ve Ferhat Sakallı başkanlığındaki Atletizm yönetimini de kutladı. Tufan Erhürman, bundan sonraki yarışlardan da gelecek iyi derecelere inandığını söyledi.

Ada Kafa, 28 Haziran'da Fransa’da dünyan önde gelen atletlerinin yarıştığı "Meeting International”da önemli bir deneyim kazanacak.

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) takviminin prestijli yarış serisinin bronz kategorideki bu tek günlük yarışına dünya genelindeki atletler derece elde etmek, sıralama puanı kazanmak ve büyük şampiyonalara kota almak için katılıyor.

Sakallı ve Maydon’dan açıklamalar

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ile Ada Kafa’nın Antrenörü Hasan Maydon, Ada’nın başarısı karşısında haklı bir gurur yaşarken İzmir Atatürk Stadı’nda yetkililer ve diğer sporcuların antrenörlerinden ‘tebrikler’ aldı. Her iki isim de büyük bir coşkuyla sevinci paylaştı.

Ferhat Sakallı, Ada’nın rekorlarla elde ettiği şampiyonluğu “Beklenen başarı” diye değerlendirirken gideceği yarışlarda tecrübesini artıracağını söyledi.

Antrenör Hasan Maydon ise “Önceliğimiz Dünya barajıydı. Artık ‘Olimpiyat’ hedefindeyiz” diye konuştu.

Yetenekli atletler beklenen sonuçları alamadı

İzmir Atatürk Stadı'nda 2 gün süren yarışlarda piste çıkan KKTC Atletizm Federasyonu'na bağlı atletler 5 dalda yarıştı.

800 metrenin iddialı ismi, 1 Haziran’dan itibaren “U18 Avrupa Şampiyonası” için kampta olan Ada Kafa’nın parkuru dışında diğer dallarda alınan sonuçlar ise, yetenekli sporcuların antrenörleri başta olmak üzere kafileye eşlik eden Başkan Ferhat Sakallı’nın beklentileri dışında kaldı.