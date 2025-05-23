Yer: İskele Spor Salonu

Hakemler: Ülviye Beşe, Hatice Ersözlü, Kaan Yatman

İskele Gençlik: Yusuf (5), Potapov (3), Klavusov (2), Tolga (18), Taslykov (1), Yuvchenko (1), , Oscar, Vela (24), Genco (4), Turhan,

Artiman Canbulatspor: Sabri ( , Sari (23), Doğukan, Efe (3), Oljaoulami (4), , Muhammet (10), Umut (5), Demir (16), Baran (2), Kenan, Ali

İlk periyot: 17-22

İlk yarı: 32-38

3.periyot: 43-56

Erkekler 2.Lig perşembe akşamı oynanan maçla başladı ve Canbulat deplasmanda İskele Gençlik’i 71-59 yenerek sezona galibiyetle girdi.

İskele Spor Salonu’nun ışıklarının yetersiz olması nedeniyle loş bir ortamda oynanan sezonun ilk maçında Canbulat rakibi karşısında ilk devreyi 38-32 önde bitirdi. Üstünlüğünü maç sonuna kadar sürdüren Canbulat karşılaşmadan 71-59 galip ayrıldı.

Karşılaşmada Canbulat adına Sari 23 sayı, 15 ribaund, 5 asist, 5 top çalma 27 verimlilikle maçın yıldızı oldu. Ligin ilk haftasına Cuma akşamı oynanacak iki maçla devam edilecek.