Karşıyaka-Sadrazamköy yolunda 2023 yılı Eylül ayında Hikmet Korkmaz’ın yaşamını kaybettiği motosiklet kazasında tutuksuz yargılanan Semra Yaslı dün yine Girne’de oturum yapan ağır ceza heyetinin huzurundaydı.

Korkmaz’ın eşi sanık Yaslı’yı görünce öfkesine hakim olamadı, “katilsin sen” diyerek fenalık geçirdi.

Bir buçuk yıldır davanın görüşülmesini beklediğini, her ay mahkemeye gidip geldiğine isyan eden acılı eş “ben eşimin mezarına gidemiyorum” dedi.

Acılı eş, yakınlarının yardımı ile güçlükle bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaza, 1 Eylül 2023 tarihinde, saat 17.10 sıralarında, Girne – Güzelyurt Anayolunun, Karşıyaka Güzelyalı Caddesi üzerinde meydana gelmişti.

Semra Yaslı, yönetimindeki araçla süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada yolun solunda bulunan kavşağa geldiğinde, o esnada Stadyum Caddesi üzerinden anayola giriş yapan 48 yaşındaki Hikmet Korkmaz yönetimindeki motosiklet ile çarpışmıştı. Korkmaz kazada yaşamını yitirmişti.