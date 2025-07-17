Haravgi ve diğer gazeteler, ABD Kongresindeki “Yunan Konuları Grubu” üyesi milletvekilleri tarafından “Kıbrıs’a Ambargonun Sonlandırılması Yasası” adı altında bir yasa hazırladıklarını, söz konusu yasanın kabulü durumunda Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılması kararının her yıl değil beş yılda bir yenileneceğini yazdılar.

Gazete, Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun, Güney Kıbrıs’ın “East Med Act” yasası çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin her yıl değerlendirilmesinin ardından bir yıllık süreyle ertelendiğini belirtirken, yasa tasarısının kabulü durumunda bu değerlendirmenin beş yılda bir yapılacağının altını çizdi.

Habere göre, tasarıya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD’li vekiller Chris Pappas, Dina Titus ve Gus Bilirakis, Güney Kıbrıs’ın ABD’nin güvenilir ve değerli bir ortağı olduğun kanıtladığını, söz konusu yasa değişikliğinin ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki iş birliğini güçlendireceğini öne sürdüler.